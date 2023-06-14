Нападающий "Вегаса" стал MVP Кубка Стэнли: канадец повторил достижение Гретцки

Конн Смайт Трофи хоккеисту, лучше всего себя проявившему в плей-офф сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги, получил вингер "Вегас Голден Найтс" Джонатан Оди-Маршессо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

32-летний фланговый нападающий стал одним из кузнецов триумфа невадцев в Кубке Стэнли. В общей сложности канадец набрал 25 очков в плей-офф, сыграв 22 поединка.

Оди-Маршессо забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач. Больше в плей-офф набрал только капитан "Вегаса" Джек Айкел – 26 пунктов (6+20). В решающем пятом матче финальной серии лауреат отличился ассистом на Хейга.

Оди-Маршессо повторил уникальное достижение легендарного Уэйна Гретцки. "Великий" был последним MVP плей-офф, которого не выбрали на драфте НХЛ. Культовый хоккеист дважды брал Конн Смайт Трофи (1985, 1988).

Кто такой Джонатан Оди-Маршессо

Уроженец провинции Квебек, на юниорском уровне выступал за "Квебек Ремпартс". Первый профессиональный контракт подписал с фарм-клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Коннектикут Уэйл", соревнующимся в Американской хоккейной лиге.

Перед сезоном 2012/13 подписал контракт новичка с "Коламбусом". Дебютировал на уровне НХЛ 31 января 2013-го, а через год был обменян в "Тампу-Бэй". Сезон 2016/17 провел в составе "Флориды", а в ряды "Вегаса" перебрался после драфта расширения в 2017 году.

Нынешний сезон – шестой подряд для Оди-Маршессо в составе "Голден Найтс". Завоевал "серебро" ЧМ-2019 со сборной Канады.