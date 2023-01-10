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Нападник "Лос-Анджелеса" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Лос-Анджелес, Вівторок 10 січня 2023 11:14
Нападник "Лос-Анджелеса" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Кевін Фіала (в центрі) набрав 4 пункти проти "Едмонтона" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги назвав вінгера "Лос-Анджелес Кінгз" Кевіна Фіалу головною зіркою чергового ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний крайній нападник доклався до перемоги над "Едмонтон Ойлерз" (6:3). Ще в першому періоді швейцарець двічі реалізував більшість "Кінгз" – спершу забив із правої зони вкидання, а потім закинув шайбу з гострого кута.

У другому періоді Фіала перебрав на себе роль асистента. Вінгер двічі допоміг відзначитися Адріану Кемпе. Каліфорнійці знову провели майстер-клас із розіграшу зайвого. У першому випадку швейцарський хокеїст організував для шведа вихід 1 в 0, а в другому – відкинув "диск" під кидок Кемпе з правої зони.

Перемога дозволила "Лос-Анджелесу" закріпитися на 2-й сходинці Тихоокеанського дивізіону. "Кінгз" набрали 54 очки та випереджають "Сіетл" (50 пунктів), "Калгарі" (46) та той же "Едмонтон" (45). Усі чотири команди проходять у плей-офф сезону.

Доповнили топ-трійку вечора два голкіпери – Юусе Сарос із "Нешвілла" та Самуель Ерссон із "Філадельфії". Обидва оформили шатаути, але перший зробив 38 сейвів, а другий – "лише" 28. "Предаторз" перемогли "Оттаву" (3:0), а "Флаєрз" розгромили "Баффало" (4:0).

До слова, напередодні зірка "Бостона" Пастрняк очолив хіт-парад завдяки хет-трику проти "Анахайма".

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