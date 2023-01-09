Лідер "Бостона" з хет-триком і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Чеський вінгер відіграв провідну роль у розгромі "Анахайм Дакс". Він закинув три шайби та асистував Крейчі під час другого взяття воріт.

На 4-й хвилині Пастрняк відкрив рахунок класним пострілом із правої зони вкидання. А в середині другого періоду відзначився двічі впродовж 30-ти секунд. Спершу він підхопив шайбу після сейву воротаря і реалізував більшість із кількох метрів. Згодом 26-річний чех опинився на вістрі випаду 1 в 0 і переграв Гібсона в ближньому бою.

Завдяки перемозі в Каліфорнії "Брюїнз" закріпили лідерство в Східній конференції НХЛ. Пастрняк і компанія набрали 68 очок і випереджають "Торонто" в Атлантичному дивізіоні на 11 пунктів. Чеський крайній нападник "Бостона" набрав у сезоні 2022/23 вже 58 очок (32 шайби, 26 передач).

До топ-3 зірок вечора також потрапили голкіпер "Вашингтона" Дарсі Кемпер і вінгер "Вінніпега" Кайл Коннор. Перший оформив шатаут завдяки перемозі з футбольним рахунком над "Коламбусом" (1:0). Другий натомість закинув 3 шайби "Ванкуверу" на домашній арені (7:4).