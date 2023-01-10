Нападающий "Лос-Анджелеса" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний крайний нападающий приложился к победе над "Эдмонтон Ойлерз" (6:3). Еще в первом периоде швейцарец дважды реализовал большинство "Кингз" – сначала забил из правой зоны вбрасывания, а затем забросил шайбу с острого угла.

Во втором периоде Фиал взяла на себя роль ассистента. Вингер дважды помог отличиться Адриану Кемпе. Калифорнийцы снова провели мастер-класс по розыгрышу лишнего. В первом случае швейцарский хоккеист организовал для шведа выход 1 в 0, а во втором – сбросил "диск" под бросок Кемпе из правой зоны.

Победа позволила "Лос-Анджелесу" закрепиться на 2-й строчке Тихоокеанского дивизиона. "Кингз" набрали 54 очка и опережают "Сиэтл" (50 пунктов), "Калгари" (46) и тот же "Эдмонтон" (45). Все четыре команды проходят в плей-офф сезона.

Дополнили топ-тройку вечера два голкипера – Юусе Сарос из "Нэшвилла" и Самуэль Эрссон из "Филадельфии". Оба оформили шатауты, но первый совершил 38 сэйвов, а второй – "всего" 28. "Предаторз" победили "Оттаву" (3:0), а "Флайерз" разгромили "Баффало" (4:0).