Нападки на Труханова не отражают реальной сути вещей, - эксперт

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Политолог прокомментировал награды Труханова

Периодические нападки на мэра Одессы Геннадия Труханова не отражают реальной сути вещей. Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Карасев, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Ранее одесские СМИ опубликовали материал о малоизвестных фактах об известных одесситах. В частности, журналисты исследовали награды Труханова от военных и правоохранителей.

Оказалось, что Труханов награжден грамотами от бойцов спецбатальона полиции "Шторм" за помощь в укреплении материально-технической базы и решении социальных вопросов, знаками отличия МВД Украины за активное противодействие детской преступности.

Также мэр Одессы имеет грамоты и благодарности от ветеранских организаций, воинов-интернационалистов, участников АТО (ныне ООС) за помощь, оказанную семьям погибших бойцов, активную гражданскую позицию, патриотизм и поднятие боевого духа.

"Забавные факты. По умолчанию "бандит" Труханов (который мэр Одессы) на поверку оказывается "по другую сторону". Казалось бы, нейтральная информация про госнаграды, в которую рядовой читатель не особо и вчитывается?", - написал Карасев.

Он обратил внимание, что награды Труханов получал в разные годы, при разных руководителях ведомств, страны и независимо от политической ситуации в целом.

"Однако, если задуматься: а кому их (награды, - ред.) дают? Ответ лежит на поверхности: своим, из "системы". Вчерашние милиционеры, сегодняшние полицейские, в народе - менты и полицаи. Называть можно как угодно, суть одна - правоохранительные органы", - написал эксперт.

Карасев также прокомментировал "периодические нападки" на Труханова радикально настроенной общественности, которая называет его антигосударственником и мало не врагом украинского народа.

"Такие персонажи могут сколько угодно светиться в политической тусовке, меняя партии, должности и статусы, но никогда не будут рукопожатными в правоохранительных кругах. Тем более долго и основательно, как это происходит с Трухановым. Вот почему все эти "уколы" вряд ли сильно портят мэру жизнь, поскольку никак не отражают реальной сути вещей и, соответственно, не волнуют осведомленных "коллег по цеху", - резюмировал Карасев.