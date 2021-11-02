Нападение на журналистов "Схем": прокуратура передала дело в суд

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка при записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.

После чего полиция возбудила уголовное дело, правоохранители объявили подозрение Мецгеру, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.

Впоследствии стало известно, что в Киеве суд избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка, который временно сложил полномочия, в виде ночного домашнего ареста.