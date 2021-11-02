Напад на журналістів "Схем": прокуратура передала справу до суду

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери та стерли записи з носіїв.

Після чого поліція порушила кримінальну справу, правоохоронці оголосили підозру Мецгеру, його прес-секретарю та начальнику охорони банку.

Згодом стало відомо, що у Києві суд обрав запобіжний захід главі Укрексімбанку, який тимчасово склав повноваження, у вигляді нічного домашнього арешту.