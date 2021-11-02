RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Напад на журналістів "Схем": прокуратура передала справу до суду

Автор: Марія Кучерявець

Київська прокуратура передала до суду справу щодо нападу на журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку. Зокрема, обвинувальний акт було скеровано відносно 4 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери та стерли записи з носіїв.

Після чого поліція порушила кримінальну справу, правоохоронці оголосили підозру Мецгеру, його прес-секретарю та начальнику охорони банку.

Згодом стало відомо, що у Києві суд обрав запобіжний захід главі Укрексімбанку, який тимчасово склав повноваження, у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрексімбанкПрокуратура