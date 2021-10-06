Нападение на журналистов "Схем": главе Укрэксимбанка и пресс-секретарю объявили подозрение

Главе правления Укрэксимбанк Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.
"Сообщения о подозрении оставлены в канцелярии банка", - добавил он.
Собеседник также уточнил, что подготовлено подозрение и главе службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову. Оно будет вручено в ближайшее время.
Им вменяют ч.1 и ч.3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности журналиста). Максимальное наказание - пять лет заключения.
Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что на них напали во время записи интервью с главой правления Укрэксимбанка. Позже журналисты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован инцидент. Работники банка пытались уничтожить видео, но журналисты его восстановили.
Отметим, на инцидент с журналистами "Схем" отреагировала сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова.
А министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал, что расследование не займет много времени.