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Нападение на журналистов "Схем": главе Укрэксимбанка и пресс-секретарю объявили подозрение

Автор: Владислав Красинский

Главе правления Укрэксимбанк Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.

"Сообщения о подозрении оставлены в канцелярии банка", - добавил он.

Собеседник также уточнил, что подготовлено подозрение и главе службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову. Оно будет вручено в ближайшее время.

Им вменяют ч.1 и ч.3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности журналиста). Максимальное наказание - пять лет заключения.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что на них напали во время записи интервью с главой правления Укрэксимбанка. Позже журналисты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован инцидент. Работники банка пытались уничтожить видео, но журналисты его восстановили.

Отметим, на инцидент с журналистами "Схем" отреагировала сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова.

А министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал, что расследование не займет много времени.

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