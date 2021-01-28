Нападение на украинца в Париже: парень не был под следствием

Украинский подросток Юрий Крученик, который стал жертвой нападения в Париже, никогда не был под следствием. Накануне французские СМИ распространили неправдивую информацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что сегодня полиция задержала в пригороде Париже девять человек, которые подозреваются в жестоком избиении украинца.

"Остальные детали не разглашается в интересах следствия. Кроме того, полиция опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы наличии судимости или каких-либо других расследований в прошлом в отношении потерпевшего гражданина Украины", - отметил Николенко.

Пострадавший находится в стабильном состоянии. Посольство Украины во Франции взаимодействует с полицией и прокуратурой Парижа в рамках уголовного дела, поддерживает связь с семьей и врачами.

Напомним, ранее французская газета Le Figaro писала, что это нападение могло стать следствием разборок местных банд. По данным издания, Юрий якобы был в поле зрения полиции в связи с "актами насилия".

Инцидент произошел в середине января в центре Парижа. Около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напали на Юрия, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.