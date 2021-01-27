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Нападение на украинского подростка в Париже могло быть местью, - Le Figaro

Париж, Среда 27 января 2021 16:59
Нападение на украинского подростка в Париже могло быть местью, - Le Figaro
Фото: жертва нападения (instagram.com/maman_de_yuriy)
Автор: РБК-Украина

Нападение на украинского подростка в Париже могло стать следствием мести и разборок местных банд. Полиция изучает причастность 15-летнего Юрия к уличной банде RD4.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что до сих пор нет ни одного ареста по делу о групповом избиении украинца. Однако местная полиция заявляет, что продвигается "как можно быстрее". По данным источников, это свидетельствует о риске новых столкновений между уличными бандами.

Также сообщается, что Юрий уже был в поле зрения полиции в связи с "актами насилия". Предполагается, что его избиение могло быть организовано бандой из Ванва - пригорода Парижа. Ранее были случаи столкновений RD4 с этой бандой.

В то же время Liberation пишет, что мать Юрия фигурирует в деле о возможной торговле людьми. По данным издания, 11 других украинок заявили, что она якобы незаконно наняла их уборщицами в местную компанию. Украинки жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напали на украинского подростка, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавшие должны получить наказание в виде тюремных сроков.

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