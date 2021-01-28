Напад на українця в Парижі: хлопець не був під слідством

Український підліток Юрій Крученик, який став жертвою нападу в Парижі, ніколи не був під слідством. Напередодні французькі ЗМІ поширили неправдиву інформацію.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що сьогодні поліція затримала в передмісті Парижі дев'ятьох осіб, які підозрюються у жорстокому побитті українця.

"Інші деталі не розголошується в інтересах слідства. Крім того, поліція спростувала інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ, про нібито наявність судимості або будь-яких інших розслідувань в минулому щодо потерпілого громадянина України", - зазначив Ніколенко.

Постраждалий знаходиться у стабільному стані. Посольство України у Франції взаємодіє з поліцією і прокуратурою Парижа в рамках кримінальної справи, підтримує зв'язок з родиною і лікарями.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Figaro писала, що цей напад міг стати наслідком розборок місцевих банд. За даними видання, Юрій нібито був у полі зору поліції у зв'язку з "актами насильства".

Інцидент стався в середині січня в центрі Парижа. Близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.