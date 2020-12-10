ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нападение на украинское консульство в Судане: МИД страны просят усилить охрану

Судан, Четверг 10 декабря 2020 16:58
Нападение на украинское консульство в Судане: МИД страны просят усилить охрану
Фото: МИД Судана (suna-sd.net)
Автор: Игорь Литвиненко, Юлия Струк

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что на украинское консульство в Судане напали. В связи с инцидентом МИД Судана просят усилить охрану нашего дипломатического представительства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"По информации посольства Украины в Египте, разбойное нападение на помещение почетного консульства Украины в Хартуме (Судан) было осуществлено 8 декабря вечером. В нападении участвовала группа вооруженных лиц. При нападении было повреждено имущество учреждения и украдены наличные средства", - сообщили в ведомстве.

Почетный консул Украины находился на момент нападения в помещении консульства, он не пострадал. В консульство сразу вызвали сотрудников местной полиции и службы безопасности.

В МИД подтвердили задержание нападавших. Материальные ценности вернули.

"В адрес МИД Судана направлено обращение о проведении полного расследования данного инцидента и усилении охраны почетного консульского учреждения", - рассказали в министерстве.

Напомним, грабители были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в здание украинского диппредставительства.

Как писало РБК-Украина, в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Оно расположено в городе Шемахи и охватывает шесть районов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире МИД УкраинынападениеконсульствоСудан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь