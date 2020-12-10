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Напад на українське консульство в Судані: МЗС країни просять посилити охорону

Судан, Четвер 10 грудня 2020 16:58
Напад на українське консульство в Судані: МЗС країни просять посилити охорону
Фото: МЗС Судану (suna-sd.net)
Автор: Игорь Литвиненко, Юлія Струк

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на українське консульство в Судані напали. У звязку з інцидентом МЗС Судану просять посили охорону нашого дипломатичного представництва.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС України.

"За інформацією посольства України в Єгипті, розбійницький напад на приміщення почесного консульства України в Хартумі (Судан) було здійснено 8 грудня ввечері. У нападі брала участь група озброєних осіб. Під час нападу було пошкоджено майно установи та викрадені готівкові кошти", - поінформували у відомстві.

Почесний консул України перебував на момент нападу в приміщенні консульства, він не постраждав. До консульства одразу викликали співробітників місцевої поліції та служби безпеки.

У МЗС підтвердили затримання нападників. Матеріальні цінності повернули.

"На адресу МЗС Судану направлено звернення щодо проведення повного розслідування даного інциденту та посилення охорони почесної консульської установи", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли у будівлю українського диппредставництва.

Як писало РБК-Україна, в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно розташоване в місті Шемахи і охоплює шість районів.

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