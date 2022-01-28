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Нападение России на Украину может развиваться тысячами способов, - глава разведки Германии

Новина українською →
Берлин, Пятница 28 января 2022 15:51
Нападение России на Украину может развиваться тысячами способов, - глава разведки Германии Фото: глава разведки Германии Бруно Каль (bundesregierung.de)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия готова напасть на Украину и может это сделать тысячами способами. Однако российское руководство пока не приняло решение, атаковать или нет соседнюю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы разведки Германии Бруно Каля Reuters.

"Я считаю, что решение о нападении (на Украину - ред.) еще не принято. Кризис может развиваться тысячами способами", - сказал Каль.

В качестве возможных вариантов глава немецкой разведки привел, в том числе, действия России по дестабилизации правительства Украины, поддержку боевиков на Донбассе и наступление с временно оккупированных территорий.

Каль отказался отвечать на вопрос о санкциях, которые следует ввести против России в случае ее вторжения в Украину. При этом глава разведки поддержал планы правительства Германии не раскрывать планируемые ограничительные меры, чтобы держать Москву в неведении.

Напомним, Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине.

Отметим, при этом в Германии заявляют о поддержке Украины другими средствами.

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