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Напад Росії на Україну може розвиватися тисячами способів, - глава розвідки Німеччини

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Берлін, П'ятниця 28 січня 2022 15:51
Напад Росії на Україну може розвиватися тисячами способів, - глава розвідки Німеччини Фото: глава розвідки Німеччини Бруно Каль (bundesregierung.de)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія готова напасти на Україну і може це зробити тисячами способами. Однак російське керівництво поки не прийняло рішення, атакувати чи ні сусідню країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави розвідки Німеччини Бруно Каля Reuters.

"Я вважаю, що рішення про напад (на Україну - ред.) ще не прийнято. Криза може розвиватися тисячами способами", - сказав Каль.

В якості можливих варіантів глава німецької розвідки навів, в тому числі дії Росії з дестабілізації Уряду України, підтримку бойовиків на Донбасі і наступ з тимчасово окупованих територій.

Каль відмовився відповідати на питання про санкції, які слід ввести проти Росії в разі її вторгнення в Україну. При цьому глава розвідки підтримав плани уряду Німеччини не розкривати плановані обмежувальні заходи, щоб тримати Москву в невіданні.

Нагадавши, Німеччина виключає можливість постачання летальної зброї Україні.

Відзначимо, при цьому у Німеччині заявляють про підтримку України іншими засобами.

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