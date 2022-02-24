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Нападение России на Украину: потерь среди военных нет

Автор: Артем Горовенко

В результате нападения России на Украину по состоянию на утро 24 февраля потерь среди украинских военных нет. При этом уничтожаются самолеты и танки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

"В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет. Мы на своей земле и не сдадим ее", - сообщил он.

Напомним, в ответ на вторжение России президент Украины Владимир Зеленский дал приказ Вооруженным силам наносить максимальные потери противнику.

Отметим, сегодня под обстрелы попал город Бровары под Киевом, в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро пострадали.

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в УкраинуВалерий Залужный