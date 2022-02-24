Напад Росії на Україну: втрат серед військових немає

В результаті напади Росії на Україну станом на ранок 24 лютого втрат серед українських військових немає. При цьому знищуються літаки і танки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
"У районі проведення ООС збиті 5 літаків ВКС РФ і 2 вертольоти, підбиті 2 танки, знищені кілька вантажівок ЗС РФ. Втрат серед захисників України наразі немає. Ми на своїй землі і не здамо її", - повідомив він.
Нагадаємо, у відповідь на вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський дав наказ Збройним силам завдавати максимальних втрат противнику.
Зазначимо, сьогодні під обстріли потрапило місто Бровари під Києвом, в результаті інциденту загинула одна особа, ще шестеро постраждали.