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Один погибший и шесть раненых: последствия обстрелов в Броварах

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Бровары, Четверг 24 февраля 2022 08:57
Один погибший и шесть раненых: последствия обстрелов в Броварах Фото: в Броварах в результате обстрела погиб один человек, еще шестро ранены (brovary.netua)
Автор: Мария Кучерявец

В Броварах в результате обстрелов погиб один человек. Еще шестеро пострадавшие, они находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Сапожко в эфире Украина24.

"Медики работают в усиленном режиме. Сейчас в больницах находятся пять раненых. Инфраструктура вся работает, подвалы открыты", - сказал Сапожко.

На вопрос журналистов, известно ли, был погибший военным или гражданским он ответил:

"У меня пока такой информации нет. Гражданский он или военный, к сожалению".

Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.

Добавим, что под огнем оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере страны.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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