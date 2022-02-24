Один погибший и шесть раненых: последствия обстрелов в Броварах
В Броварах в результате обстрелов погиб один человек. Еще шестеро пострадавшие, они находятся в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Сапожко в эфире Украина24.
"Медики работают в усиленном режиме. Сейчас в больницах находятся пять раненых. Инфраструктура вся работает, подвалы открыты", - сказал Сапожко.
На вопрос журналистов, известно ли, был погибший военным или гражданским он ответил:
"У меня пока такой информации нет. Гражданский он или военный, к сожалению".
Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.
Добавим, что под огнем оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере страны.
Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.