Нападение России на Украину: потерь среди военных нет

В результате нападения России на Украину по состоянию на утро 24 февраля потерь среди украинских военных нет. При этом уничтожаются самолеты и танки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

"В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет. Мы на своей земле и не сдадим ее", - сообщил он.