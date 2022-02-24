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Напад Росії на Україну: втрат серед військових немає

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 09:13
Напад Росії на Україну: втрат серед військових немає Фото: Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Артем Горовенко

В результаті напади Росії на Україну станом на ранок 24 лютого втрат серед українських військових немає. При цьому знищуються літаки і танки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"У районі проведення ООС збиті 5 літаків ВКС РФ і 2 вертольоти, підбиті 2 танки, знищені кілька вантажівок ЗС РФ. Втрат серед захисників України наразі немає. Ми на своїй землі і не здамо її", - повідомив він.

Нагадаємо, у відповідь на вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський дав наказ Збройним силам завдавати максимальних втрат противнику.

Зазначимо, сьогодні під обстріли потрапило місто Бровари під Києвом, в результаті інциденту загинула одна особа, ще шестеро постраждали.

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Збройні сили України Вторгнення Росії до України Валерій Залужний
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