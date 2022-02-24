Нападение России на Украину: под огнем аэродромы и военная инфраструктура

В результате нападения России на Украину 24 февраля 2022 года под обстрелами оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере Украины. Пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Кроме того, сообщается, что загорелись военные склады в Полтавской и Черкасской областях.

Данные об обстрелах на утро 24 февраля:

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Луганской области сбили пять российских самолетов, а также подбили два танка.

Также сообщалось, что в Харькове открыли все бомбоубежища после взрывов в городе.