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Нападение России на Украину: под огнем аэродромы и военная инфраструктура

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 08:45
Нападение России на Украину: под огнем аэродромы и военная инфраструктура Фото: последствия обстрелов Чугуева (t.me/itsdonetsk)
Автор: Илона Свиридова

В результате нападения России на Украину 24 февраля 2022 года под обстрелами оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере Украины. Пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Данные об обстрелах на утро 24 февраля:

  • Луцк - обстрелян аэродром, травмирован один человек
  • Ивано-Франковск - попадание снаряда в воинскую часть
  • Хмельницкий - попадание в взлетную полосу военного аэродрома
  • Нежин - из-под завалов на аэродроме деблокируют 6 человек
  • Львовская область - обстрел воинской части в с. Каменка Бужская
  • Житомирская область - обстрел воинской части в с. Ивница
  • Полтава - объявлен сигнал "Воздушная тревога"
  • Краматорск - попадание снаряда на аэродром
  • Мариуполь - в результате обстрелов загорелись 7 жилых домов

Кроме того, сообщается, что загорелись военные склады в Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Луганской области сбили пять российских самолетов, а также подбили два танка.

Также сообщалось, что в Харькове открыли все бомбоубежища после взрывов в городе.

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