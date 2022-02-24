Напад Росії на Україну: під вогнем аеродроми та військова інфраструктура
Фото: наслідки обстрілів Чугуєва (t.me/itsdonetsk)
В результаті напади Росії на Україну 24 лютого 2022 року під обстрілами опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі України. Постраждали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Дані про обстріли на ранок 24 лютого:
- Луцьк - обстріляний аеродром, травмована одна людина
- Івано-Франківськ - попадання снаряда у військову частину
- Хмельницький - потрапляння в злітну смугу військового аеродрому
- Ніжин - з-під завалів на аеродромі деблокують 6 осіб
- Львівська область - обстріл військової частини в с. Кам'янка Бузька
- Житомирська область - обстріл військової частини в с. Івниця
- Полтава - оголошено сигнал "Повітряна тривога"
- Краматорськ - попадання снаряда на аеродром
- Маріуполь - внаслідок обстрілів загорілися 7 житлових будинків
Крім того, повідомляється, що загорілися військові склади в Полтавській і Черкаській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Луганській області збили п'ять російських літаків, а також підбили два танки.
Також повідомлялося, що у Харкові відкрили всі бомбосховища після вибухів у місті.