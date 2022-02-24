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Напад Росії на Україну: під вогнем аеродроми та військова інфраструктура

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 08:45
Напад Росії на Україну: під вогнем аеродроми та військова інфраструктура Фото: наслідки обстрілів Чугуєва (t.me/itsdonetsk)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті напади Росії на Україну 24 лютого 2022 року під обстрілами опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі України. Постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Дані про обстріли на ранок 24 лютого:

  • Луцьк - обстріляний аеродром, травмована одна людина
  • Івано-Франківськ - попадання снаряда у військову частину
  • Хмельницький - потрапляння в злітну смугу військового аеродрому
  • Ніжин - з-під завалів на аеродромі деблокують 6 осіб
  • Львівська область - обстріл військової частини в с. Кам'янка Бузька
  • Житомирська область - обстріл військової частини в с. Івниця
  • Полтава - оголошено сигнал "Повітряна тривога"
  • Краматорськ - попадання снаряда на аеродром
  • Маріуполь - внаслідок обстрілів загорілися 7 житлових будинків

Крім того, повідомляється, що загорілися військові склади в Полтавській і Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Луганській області збили п'ять російських літаків, а також підбили два танки.

Також повідомлялося, що у Харкові відкрили всі бомбосховища після вибухів у місті.

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