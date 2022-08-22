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Нападение России на НАТО. Кулеба рассказал о сценарии, по которому Украина могла защитить небо

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО могло бы патрулировать украинское небо, чтобы обеспечить гарантии безопасности своего восточного фланга еще до начала полномасштабной войны России против Украины. В таком случае РФ могла бы не решиться на нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Он отметил, что когда началась полномасштабная война России против Украины, самолеты оккупантов чувствовали себя в украинском воздушном пространстве как дома.

По его словам, тогда было два решения - "быстрое и менее быстрое".

Быстрое - это закрытое небо. На практике это означает вход самолетов стран НАТО в воздушное пространство Украины и сбивание ими российских военных самолетов в случае их появления.

"Нужно ли было качать эту тему? Абсолютно нужно. Была ли она на тот момент реалистичной? Нет, не была, но она позволила нам перейти к решению второго вопроса, более длительного", - сказал Кулеба.

Второе, более продолжительное решение - это поставка Украине систем ПВО и самолетов.

"И тогда, шуганув темой закрытия неба и не получив этого, сдвинулась с места тема помощи противовоздушной и противоракетной обороны Украине", - добавил Кулеба.

Однако, по словам министра, был и другой сценарий. НАТО могло бы еще до 24 февраля заявить, что готово патрулировать украинское небо для обеспечения безопасности своего восточного фланга.

"Тогда любой российский самолет вторжения должен был бы сбить натовский самолет. А это уже не нападение НАТО на Россию, а нападение России на НАТО. Я верю, что Россия испугалась бы, не пошла бы на это, и мы бы защитили свое небо. Но, к сожалению, стратегия наших партнеров тогда была не превентивная", - сказал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы двери в НАТО были бы открыты, то нам бы не пришлось убеждать Альянс закрыть небо.

Почти 90% украинцев выступали за закрытие украинского неба НАТО.

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Дмитрий КулебаНАТОРоссийская Федерация