ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Если бы двери НАТО были открыты, нам не пришлось бы убеждать закрыть небо, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 16:55
Если бы двери НАТО были открыты, нам не пришлось бы убеждать закрыть небо, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы двери в НАТО были бы открыты, то нам бы не пришлось 20 дней убеждать Альянс закрыть небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского.

Владимир Зеленский сказал, что все выпущенные Россией ракеты по Украине являются ответом на старый вопрос о НАТО.

"Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по нашему государству, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса", - считает президент.

Он отметил, что если бы двери в НАТО были бы на самом деле открыты, то нам бы не пришлось убеждать 20 дней закрыть небо.

"Если бы были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которые несут русские воздушные силы. Но нас пока не слышат, не хотят слышать", - подчеркнул Зеленский.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский считает, что некоторые страны запугали сами себя, рассказывая о возможной третьей мировой войне.

А также сообщали о том, что Зеленский высказался об обстреле Киева.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения