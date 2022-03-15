Если бы двери НАТО были открыты, нам не пришлось бы убеждать закрыть небо, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы двери в НАТО были бы открыты, то нам бы не пришлось 20 дней убеждать Альянс закрыть небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского.

Владимир Зеленский сказал, что все выпущенные Россией ракеты по Украине являются ответом на старый вопрос о НАТО.

"Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по нашему государству, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса", - считает президент.

Он отметил, что если бы двери в НАТО были бы на самом деле открыты, то нам бы не пришлось убеждать 20 дней закрыть небо.

"Если бы были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которые несут русские воздушные силы. Но нас пока не слышат, не хотят слышать", - подчеркнул Зеленский.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!