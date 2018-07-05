Нападение на ромов под Львовом: суд оставил под стражей подозреваемого в организации преступления

В результате нападения на лагерь ромов погиб один человек

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Пустомытовского райсуда и отклонил ходатайство адвоката подозреваемого в организации нападения на ромов Андрея Тычки. Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Сообщается, что адвокат подозреваемого во время заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении 20-летнего Тычки с содержания под стражей на домашний арест.

"Подозреваемый признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 296 УК ("Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия", - ред.). Имеет положительные характеристики с места учебы, проживает с матерью, которой периодически помогает. Ранее не судим", - сообщил адвокат.

В то же время прокурор заявил, что подозреваемый не ведет сотрудничество со следствием и отказался от дачи показаний.

Так, Апелляционный суд постановил оставить без изменений решение райсуда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

Ранее сообщалось, что полиция примет срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предотвратить нападения.