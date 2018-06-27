Полиция примет срочные меры для защиты ромов, - Князев

Полиция намерена установить все места проживания ромов в Украине

Полиция примет срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Об этом на селекторном совещании заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба Национальной полиции.

По словам Князева, сотрудники полиции превенции и патрульные примут ряд мер для установления мест проживания и временного пребывания ромов, а также их передвижения по стране.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовное полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул Князев.

Напомним, ранее сообщалось, что суд избрал меры пресечения восьми подозреваемым в нападении на ромов во Львове, в результате которого погиб один мужчина.