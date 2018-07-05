Напад на ромів під Львовом: суд залишив під вартою підозрюваного у організації злочину

В результаті нападу на табір ромів загинула одна людина

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення Пустомитівського райсуду і відхилив клопотання адвоката підозрюваного в організації нападу на ромів Андрія Тички. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Повідомляється, що адвокат підозрюваного під час засідання клопотав про зміну запобіжного заходу стосовно 20-річного Тички з утримання під вартою на домашній арешт.

"Підозрюваний визнає провину в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 КК ("Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї", - ред.). Має позитивні характеристики з місця навчання, проживає з матір'ю, якій періодично допомагає. Раніше не судимий", - повідомив адвокат.

У той же час прокурор заявив, що підозрюваний не веде співпрацю зі слідством і відмовився від дачі показань.

Так, Апеляційний суд ухвалив залишити без змін рішення райсуду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу один чоловік загинув, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

Раніше повідомлялося, що поліція прийме термінових заходів для захисту ромів в Україні, щоб запобігти нападам.