Нападение на ромов в Киеве: суд начал рассмотрение апелляции на арест координатора С14

Координатора С14 Мазура хочет взять на поруки нардеп Павел Костенко

Апелляционный суд Киева во вторник, 7 августа, начал рассмотрение жалобы стороны защиты на решение Голосеевского райсуда Киева относительно круглосуточного домашнего ареста координатору С14 Сергею Мазуру. Об этом сообщил председательствующий судья Апелляционного суда Рыбак, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, 18 июля 2018 года суд избрал координатору группы С14 Сергею Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в погроме лагеря ромов, произошедшего в Киеве на Лысой горе в апреле 2018 года.

В ходе заседания народный депутат Павел Костенко заявил ходатайство, что готов взять Мазура на поруки.

Фото: суд по делу С14 (РБК-Украина)

Напомним, 27 июля 2018 июля в ходе заседания в отношении Мазура народный депутат Ильенко также подал ходатайство, чтобы взять координатора С14 на поруки. В общем Мазура на поруки хотят взять трое нардепов. На прошлом заседании присутствовали Игорь Луценко и Юрий Тимошенко.

По словам адвоката подозреваемого Дмитрия Биловчука, защита будет просить суд полностью отменить решение суда первой инстанции.