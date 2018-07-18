Суд розпочав засідання щодо запобіжного заходу для лідера С14 за напад на ромів

Сергія Мазура підозрюють в організації нападу на ромів на Лисій горі

Голосіївський районний суд Києва сьогодні, 18 липня, розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура за напад на ромів на Лисій горі в кінці квітня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, зал судових засідань заповнений журналістами і активістами. Крім того, очікується, що на засіданні будуть присутні нардепи Ігор Луценко ("Батьківщина") та Юрій Тимошенко ("Народний фронт"). Мазуру інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

Нагадаємо, раніше адвокат Мазура Дмитро Біловчук заявив, що прокурори просять для його підзахисного цілодобовий домашній арешт. 10 липня Мазуру оголосили про підозру як одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі.

У квітні в Голосіївському районі Києва націоналісти здійснили напад на тимчасове поселення ромів і знищили його. Самі представники організації С14 назвали свою акцію "прибиранням".