Напад на ромів у Києві: суд почав розгляд апеляції на арешт координатора С14

Координатора С14 Мазура хоче взяти на поруки нардеп Павло Костенко

Апеляційний суд Києва у вівторок, 7 серпня, розпочав розгляд скарги сторони захисту на рішення Голосіївського райсуду Києва щодо щодо цілодобового домашнього арешту координатору С14 Сергію Мазуру. Про це повідомив головуючий суддя Апеляційного суду Рибак, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, 18 липня 2018 року суд обрав координатору групи С14 Сергію Мазуру міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у погромі табору ромів, що стався у Києві на Лисій горі в квітні 2018 року.

У ході засідання народний депутат Павло Костенко заявив клопотання, що готовий взяти Мазура на поруки.

Фото: суд по справі С14 (РБК-Україна)

Нагадаємо, 27 липня 2018 липня у ході засідання щодо Мазура народний депутат Іллєнко також подав клопотання, щоби взяти координатора С14 на поруки. Загалом Мазура на поруки хочуть взяти троє нардепів. На минулому засіданні були присутні Ігор Луценко та Юрій Тимошенко.

За словами адвоката підозрюваного Дмитра Біловчука, захист проситиме суд повністю скасувати рішення суду першої інстанції.