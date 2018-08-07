Нападение на ромов в Киеве: координатору С14 Мазуру изменили меру пресечения

Суд назначил подозреваемому ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева отменил круглосуточный арест для подозреваемого по делу о погроме лагеря ромов в Киеве Сергея Мазура, назначив ночной домашний арест. Об этом сообщил председательствующий судья по делу, передает корреспондент РБК-Украина.

Суд отменил определение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте, частично удовлетворив апелляционную жалобу стороны защиты, и применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Это означает, что Сергей Мазур должен быть дома с 22:00 до 6:00 утра", - пояснил адвокат Дмитрий Биловчук.

Фото (facebook.com/Іван Пішта)

Напомним, Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение жалобы стороны защиты на решение Голосеевского райсуда Киева относительно ареста Мазура. 18 июля 2018 года суд избрал координатору группы С14 Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в погроме лагеря ромов, произошедшего в Киеве на Лысой горе в апреле 2018 года.