Напад на ромів у Києві: координатору С14 Мазуру змінили запобіжний захід

Суд призначив підозрюваному нічний домашній арешт

Апеляційний суд Києва скасував цілодобовий арешт підозрюваного у справі про погром табору ромів у Києві Сергія Мазура, призначивши нічний домашній арешт. Про це повідомив головуючий суддя по справі, передає кореспондент РБК-Україна.

Суд скасував ухвалу суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт, частково задовольнивши апеляційну скаргу захисту, і застосував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

"Це означає, що Сергій Мазур повинен бути вдома з 22:00 до 6:00 ранку", - пояснив адвокат Дмитро Біловчук.

Фото (facebook.com/Іван Пішта)

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва сьогодні почав розгляд скарги сторони захисту на рішення Голосіївського райсуду Києва щодо арешту Мазура. 18 липня 2018 року суд обрав координатору групи С14 Мазуру запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у погромі табору ромів, що стався в Києві на Лисій горі в квітні 2018 року.