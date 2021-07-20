Нападение на пограничников: двум работникам СБУ избрали меру пресечения

Суд избрал меры пресечения двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области . Обоих сотрудников СБУ отправили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sumy Today .

Под домашним арестом сотрудники СБУ будут находиться минимум до 16 сентября 2021 года. На подозреваемых был наложен ряд обязательств, в частности:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

носить электронное средство контроля;

воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем по делу;

сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Кроме того, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.