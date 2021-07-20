Нападение на пограничников: двум работникам СБУ избрали меру пресечения

Суд избрал меры пресечения двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области. Обоих сотрудников СБУ отправили под домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sumy Today.
Под домашним арестом сотрудники СБУ будут находиться минимум до 16 сентября 2021 года. На подозреваемых был наложен ряд обязательств, в частности:
Кроме того, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.
Напомним, в воскресенье, 18 июля, в Сумской области произошло нападение на пограничников. Предварительно, трое сотрудников СБУ избили пограничников и забрали их табельное оружие, после чего скрылись. Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.
Вчера подозреваемых в нападении на пограничников сотрудников СБУ задержали.