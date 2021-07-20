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Нападение на пограничников: двум работникам СБУ избрали меру пресечения

Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меры пресечения двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области. Обоих сотрудников СБУ отправили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sumy Today.

Под домашним арестом сотрудники СБУ будут находиться минимум до 16 сентября 2021 года. На подозреваемых был наложен ряд обязательств, в частности:

  • прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
  • носить электронное средство контроля;
  • воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем по делу;
  • сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Кроме того, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, в Сумской области произошло нападение на пограничников. Предварительно, трое сотрудников СБУ избили пограничников и забрали их табельное оружие, после чего скрылись. Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

Вчера подозреваемых в нападении на пограничников сотрудников СБУ задержали.

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Служба безопасности УкраиныпограничникинападениеСумская областьСуд