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Напад на прикордонників: двом працівникам СБУ обрали запобіжний захід

Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на прикордонників у Сумській області. Обох співробітників СБУ відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sumy Today.

Під домашнім арештом співробітники СБУ перебуватимуть щонайменше до 16 вересня 2021 року. На підозрюваних було накладено низку зобов'язань, зокрема:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
  • носити електронний засіб контролю;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваним, потерпілими, а також зі свідком у справі;
  • здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, сьогодні суд має розглянути клопотання щодо ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня, у Сумській області стався напад на прикордонників. Попередньо, троє співробітників СБУ побили прикордонників та забрали їх табельну зброю, після чого втекли. Більше про інцидент - в матеріалі РБК-Україна.

Вчора підозрюваних у нападі на прикордонників співробіників СБУ затримали.

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