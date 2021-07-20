Напад на прикордонників: двом працівникам СБУ обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на прикордонників у Сумській області. Обох співробітників СБУ відправили під домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sumy Today.
Під домашнім арештом співробітники СБУ перебуватимуть щонайменше до 16 вересня 2021 року. На підозрюваних було накладено низку зобов'язань, зокрема:
Крім того, сьогодні суд має розглянути клопотання щодо ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.
Нагадаємо, у неділю, 18 липня, у Сумській області стався напад на прикордонників. Попередньо, троє співробітників СБУ побили прикордонників та забрали їх табельну зброю, після чого втекли. Більше про інцидент - в матеріалі РБК-Україна.
Вчора підозрюваних у нападі на прикордонників співробіників СБУ затримали.