Нападение на пограничников в Сумской области: сотрудников СБУ задержали

Детективы Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, подозреваемых в нападении на пограничников в Сумской области . В деле фигурирует еще один сотрудник СБУ, но как свидетель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР .

Как установило следствие, в ночь на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата-срочника дежурили на автомобиле вблизи села Рясное, когда к ним подъехал другой автомобиль с тремя лицами. Из другого автомобиля вышли двое мужчин и приблизились к пограничникам, после чего спровоцировали конфликт, переросший в драку.

"Неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении... Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами нашли вблизи отделения "Славгород", - рассказали в ГБР.

По данным ГБР, все трое являются сотрудниками СБУ. Двоих задержали, а третий, который не участвовал в драке, проходит по делу как свидетель. В ближайшее время задержанным сотрудникам спецслужбы сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.