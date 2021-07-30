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Нападение пантеры на мужчину под Полтавой: полиция открыла производство

Автор: Сергей Пышкин

Полиция будет расследовать дело в отношении нападения пантеры на мужчину под Полтавой. Оказалось, что пострадавший находился в вольере на момент инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно ч. 1 ст. 271 Уголовного Кодекса Украины, правоохранители планируют установить, каким образом пострадавший попал в вольер и на каком основании он находился там.

Стоит отметить, что после нападения, мужчину немедленно госпитализировали в областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавший уже пришел в себя.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об инциденте, который произошел в зоопарке в селе Ковалевка Полтавского района. На ветеринара набросилась пантера.

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полициянападение