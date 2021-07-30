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Напад пантери на чоловіка під Полтавою: поліція відкрила впровадження

Автор: Сергій Пишкін

Поліція розслідуватиме справу стосовно нападу пантери на чоловіка під Полтавою. Виявилося, що постраждалий перебував у вольєрі на момент інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України, правоохоронці планують встановити, яким чином постраждалий потрапив до вольєра й на якій підставі він перебував там.

Варто відзначити, що після нападу, чоловіка негайно госпіталізували до обласної лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі постраждалий вже прийшов до тями.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про інцидент, який стався у зоопарку в селі Ковалівка Полтавського району. На ветеринара накинулась пантера.

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