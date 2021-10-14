Нападение с луком в Норвегии: полиция допустила версию теракта
Фото: в Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лугах, есть жертвы (twitter.com/T_FireNews)
В МВД Норвегии заявили, что не исключают версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами. Неизвестный убил пять человек в норвежском городе Кунгсберг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang.
Нападавший задержан. Правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.
Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. Он отметил, что нападавший побывал во многих местах города, где совершал атаки.
Ранее в Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука. Инцидент произошел в центре Кунгсберга, возле одного из местных магазинов. В результате нападения несколько человек погибли и получили ранения.