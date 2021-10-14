Напад з луком у Норвегії: поліція допустила версію теракту

Фото: у Норвегії чоловік стріляв у перехожих з луках, є жертви (twitter.com/T_FireNews)

У МВС Норвегії заявили, що не виключають версію теракту у справі про напад з луком і стрілами. Невідомий убив п'ятьох людей у норвезькому місті Кунгсберг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Verdens Gang.

Нападник затриманий. Правоохоронні органи вважають, що злочинець діяв поодинці, активні пошуки можливих співучасників зараз не ведуться. Представник правоохоронних органів також вказав, що версія про теракт не виключається. Він зазначив, що нападник побував у багатьох місцях міста, де здійснював атаки.