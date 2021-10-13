В Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лука, есть жертвы
Фото: в Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лугах, есть жертвы (twitter.com/T_FireNews)
В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу. Известно о погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам начальника полиции, преступника задержали. По предварительной информации, мужчина действовал самостоятельно.
В частности, известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения.
Начальник полиции отказался комментировать количество лиц, которые были ранены.
Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var— Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021
Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk