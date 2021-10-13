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В Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лука, есть жертвы

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 22:27
В Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лука, есть жертвы Фото: в Норвегии мужчина стрелял в прохожих из лугах, есть жертвы (twitter.com/T_FireNews)
Автор: Сергей Пышкин

В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу. Известно о погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам начальника полиции, преступника задержали. По предварительной информации, мужчина действовал самостоятельно.

В частности, известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения.

Начальник полиции отказался комментировать количество лиц, которые были ранены.

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