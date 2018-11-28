Нападение в Керченском проливе - опасное продолжение агрессии РФ, - Госдеп

Фото: Хизер Нойерт (U.S. Department of State)

США ожидают от ЕС полной реализации санкций против Росссии и пересмотра позиции по "Северному потоку-2"

В США считают нападение России на украинские корабли в Керченском проливе "опасным продолжением агрессии РФ против Украины и призывают Европу ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь Госдепа также подчеркнула, что по-прежнему США поддерживают территориальную целостность Украины.

"Очевидно, то, что произошло в выходные, было серьезной эскалацией. Это опасная эскалация продолжающегося агрессивного поведения России в отношении Украины", - заявила Нойерт.

Она подтвердила, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко предложил Украине помощь.

"Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", - добавила Нойерт.

Представитель Госдепа заметила, что США ожидают от союзников в Европе полной реализации санкционной политики, в том числе пересмотра позиции по "Северному потоку-2".

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила нападение России на украинские корабли в Азовском море вблизи Керченского пролива, назвав это происшествие "войной в Европе".