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Напад у Керченській протоці - небезпечне продовження агресії РФ, - Держдеп

Новини » Політика    28.11.2018 - 06:16
Напад у Керченській протоці - небезпечне продовження агресії РФ, - Держдеп
Фото: Хізер Нойєрт (U. S. Department of State)

США очікують від ЄС повної реалізації санкцій проти Росії і перегляду позиції з "Північного потоку-2"

У США вважають напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці "небезпечним продовженням агресії РФ проти України і закликають Європу посилити антиросійські санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

Прес-секретар Держдепу також підкреслила, що США як і раніше підтримують територіальну цілісність України.

"Очевидно, те, що сталося у вихідні, було серйозною ескалацією. Це небезпечна ескалація агресивної поведінки Росії щодо України, яка триває", - заявила Нойєрт.

Вона підтвердила, що держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові з президентом Петром Порошенком запропонував Україні допомогу.

"Ми б хотіли, щоб європейські союзники надавали більшу підтримку Україні. США зайняли рішучу позицію щодо підтримки України, ми б хотіли, щоб інші країни також робили більше", - додала Нойєрт.

Представник Держдепу зазначила, що США чекають від союзників у Європі повної реалізації санкційної політики, в тому числі перегляду позиції щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд засудила напад Росії на українські кораблі в Азовському морі поблизу Керченської протоки, назвавши цей інцидент "війною в Європі".

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