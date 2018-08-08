Нападение на Гандзюк: полиция установила продавца кислоты

Кислоту, которой облили Гандзюк, злоумышленники купили за 150 гривен

Полиция установила место, где было куплено серную кислоту, которой облили общественную активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом в ходе брифинга в среду, 8 августа, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-центр Нацполиции.

Кроме того, по его словам, правоохранители установили личность, которая продала эту кислоту. Химическое вещество, скорее всего, приобрел второй подозреваемый, личность которого сейчас устанавливают.

"Мы установили место в Херсонской области, где незаконно осуществляли реализацию серной кислоты. Уже проведены обыски и изъято 539 бутылок с кислотой. Вся кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество", - отметил Аброськин.

Фото: второй подозреваемый в нападении (npu.gov.ua)

Также добавил, что один из работников этого предприятия продавал неутилізовану химическую жидкость. Пока известно, что мужчина продал бутылку кислоты второму участнику нападения на Гандзюк за 150 гривен.

"Мы еще раз обращаемся к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении личности второго фигуранта дела. Любая информация может стать полезной для следствия",- подчеркнул Аброськин.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что плотность серной кислоты, которой 31 июля облили Екатерину Гандзюк в Херсоне, вдвое превышает плотность вещества, которую используют для аккумуляторов батарей в автомобилях.

Как сообщил 7 августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в деле о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый.

Добавим, что 6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым в нападении Гандзюк является уроженец города Херсон Николай Новиков.