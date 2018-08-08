В деле о нападении на Гандзюк провели ряд дополнительных экспертиз, - Аброськин

Эксперты исследовали вещество, которым облили Гандзюк

В деле о нападении на общественную активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, провели ряд дополнительных экспертиз, в частности, исследовали кислоту, которой облили активистку. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-центр МВД.

По его словам, на сегодня над раскрытием и расследованием нападения на Гандзюк работает специально созданная группа следователей, в составе которой опытные сотрудники следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента стратегических расследований и лучшие стражи порядка областного главка полиции Херсонской области.

"Эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше за вещество, что используется в автомобильных аккумуляторных батареях", - отметил Аброськин.

Также добавил, что на сегодня правоохранители проверяют информацию, которую граждане начали присылать после призыва полиции помочь установить личность мужчины, предположительно причастного к нападению на Екатерину Гандзюк.

Напомним, как сообщил накануне глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в деле о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый.

Добавим, что 6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым в нападении Гандзюк является уроженец города Херсон Николай Новиков.