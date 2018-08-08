Напад на Гандзюк: поліція встановила продавця кислоти

Кислоту, якою облили Гандзюк, зловмисники придбали за 150 гривень

Поліція встановила місце, де було куплено сірчану кислоту, якою облили громадську активістку, радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Про це у ході брифінгу в середу, 8 серпня, повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає прес-центр Нацполіціі.

Крім того, за його словами, правоохоронці встановили особу, яка продала цю кислоту. Хімічну речовину, швидше усього, придбав другий підозрюваний, особу якого наразі встановлюють.

"Ми встановили місце в Херсонській області, де незаконно здійснювали реалізацію сірчаної кислоти. Вже проведено обшуки та вилучено 539 пляшок з кислотою. Вся кислота належить одному із підприємств, яке повинно було утилізувати речовину", - зазначив Аброськін.

Фото: другий підозрюваний в нападі (npu.gov.ua)

Також додав, що один із працівників цього підприємства продавав неутилізовану хімічну рідину. Наразі відомо, що чоловік продав пляшку кислоти другому учасникові нападу на Гандзюк за 150 гривень.

"Ми ще раз звертаємося до громадян з проханням надати допомогу у встановлені особи другого фігуранта справи. Будь яка інформація може стати корисною для слідства",- наголосив Аброськін.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що щільність сірчаної кислоти, якою 31 липня облили Катерину Гандзюк у Херсоні, вдвічі перевищує щільність речовини, яку використовують для акумуляторів батарей в автомобілях.

Як повідомив 7 серпня голова Національної поліції України Сергій Князєв, у справі щодо замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк є ще один підозрюваний.

Додамо, що 6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним у нападі Гандзюк є уродженець міста Херсон Микола Новіков.