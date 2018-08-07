Напад на Гандзюк: у поліції заявили про ще одного підозрюваного

Нацполіція просить допомогти встановити особу ще одного підозрюваного у нападі на Гандзюк

У справі щодо замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк є ще один підозрюваний. Про це у ході брифінгу повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За словами Князєва, наразі правоохоронці намагаються встановити особу ще одного зловмисника, який може бути причетним до нападу на Гандзюк, який було здійснено вранці 31 липня.

Фото: підозрюваний у нападі на Катерину Гандзюк (РБК-Україна)

"Сьогодні ранком я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування в якомусь контексті. І хочу, щоб нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу іще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення (нападу на Гандзюк, - ред.). Ми отримали відповідний матеріал за ознаками правопорушення щодо одного з невідомих нам громадян", - повідомив він.

#НАЖИВО: Голова Національної поліції України Сергій Князєв оголошує набір до лав патрульної поліції у місті Мелітополь Опубліковано Національна поліція України Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 6 серпня 2018 року, суд Херсона арештував підозрюваного у нападі на Гандзюк. За даними юриста Масі Найєма, підозрюваним у нападі Гандзюк є уродженець міста Херсон Микола Новіков.