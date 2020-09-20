Напад на Балуха: в поліції розповіли подробиці затримання підозрюваного

Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Підозрюваний в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха намагався сховатися від поліції. Раніше суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 діб.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник глави Нацполіціі України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Це тяжкий злочин. Він намагався втекти, коли прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив. Рішення суду я не коментую", - зазначив Крищенко.

За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

"Це свідчення свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина", - уточнив він.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Зазначимо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

За словами колишнього політв'язня Олега Сенцова, в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь компанією через української мови.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій, а слідство розглядає чотири основні версії нападу.