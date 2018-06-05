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Напад на активіста в Одесі: поліція оголосила в розшук підозрюваних

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 20:20
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)

Поліція опублікувала фото підозрюваних

Одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в області.

"Розшукуються особи, які обгрунтовано підозрюються у вчиненні правопорушення, скоєного сьогодні на Фонтанській дорозі. Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зазначених осіб, їх місця перебування, повідомити в поліцію", - йдеться в повідомленні поліції.

Зазначимо, що поліція опублікувала фото підозрюваних.

 

Фото: підозрювані в нападі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста "Автомайдана", члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Напад на активіста Устименко, яке відбулося сьогодні, 5 червня 2018 року, в Одесі, поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

Напад на активіста Устименка поліція кваліфікувала як замах на вбивство В Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка
Теги публікації: Одеса, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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