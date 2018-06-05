Напад на активіста в Одесі: поліція оголосила в розшук підозрюваних

Поліція опублікувала фото підозрюваних

Одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в області.

"Розшукуються особи, які обгрунтовано підозрюються у вчиненні правопорушення, скоєного сьогодні на Фонтанській дорозі. Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зазначених осіб, їх місця перебування, повідомити в поліцію", - йдеться в повідомленні поліції.

Зазначимо, що поліція опублікувала фото підозрюваних.

Фото: підозрювані в нападі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста "Автомайдана", члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Напад на активіста Устименко, яке відбулося сьогодні, 5 червня 2018 року, в Одесі, поліція кваліфікувала як замах на вбивство.