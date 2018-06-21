Напад на активіста в Одесі: справу передано до Головного слідчого управління

В Одесі 5 червня невідомі напали з ножем на активіста Устименка

Справа нападу на активіста Віталія Устименка, який стався 5 червня 2018 року в Одесі, передано до Головного слідчого управління. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України прийняли до свого провадження розслідування за фактами замаху на вбивство громадського активіста в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідчими здійснюється досудове розслідування за фактами вбивства та спричинення тілесних ушкоджень іншим громадянам, в яких фігурує потерпілий.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), а також за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

"Поліцейські проводять низку слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин цих кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка.

Як зазначається, одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка.