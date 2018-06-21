Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Напад на активіста в Одесі: справу передано до Головного слідчого управління

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 16:05
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко) Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/napadenie-aktivista-odesse-politsiya-obyavila-1528218932.html
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко) Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/napadenie-aktivista-odesse-politsiya-obyavila-1528218932.html

В Одесі 5 червня невідомі напали з ножем на активіста Устименка

Справа нападу на активіста Віталія Устименка, який стався 5 червня 2018 року в Одесі, передано до Головного слідчого управління. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України прийняли до свого провадження розслідування за фактами замаху на вбивство громадського активіста в Одесі", - йдеться у повідомленні.

 Крім того, слідчими здійснюється досудове розслідування за фактами вбивства та спричинення тілесних ушкоджень іншим громадянам, в яких фігурує потерпілий.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), а також за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

"Поліцейські проводять низку слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин цих кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка. 

Як зазначається, одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка. 

У Одеській області чоловіка судитимуть за державну зраду Мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак йде у відставку
Теги публікації: Одеса, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся