Нападавших на Гриценко посадили под домашний арест на два месяца

Фото: Анатолий Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

В прокуратуре просили избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей "за тяжесть преступления и возможное давление на свидетелей"

Приморский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство местной прокуратуры №3 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 5 задержанных напавших на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом заявила пресс-секретарь Одесской облпрокуратуры Инна Верба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

В прокуратуре просили избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей "за тяжесть преступления и возможное давление на свидетелей". Но суд учел также мнение стороны защиты и решил не применять к подсудимым исключительной меры пресечения.

"Приморский суд заслушал стороны обвинения и защиты и вынес решение - отправить 5 подозреваемых под круглосуточный домашний арест на срок 60 суток", - отметила Верба.

Напомним, 28 ноября в Приморском районе Одессы неизвестные забросали яйцами лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Во время конфликта нападавшие использовали газовые баллончики. Известно, что политик не пострадал.

Также 16 ноября в столичной полиции поступило сообщение о том, что облили зеленкой и председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.